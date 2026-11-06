O vereador Thiago Brochi (PL) protocolou uma emenda impositiva ao projeto de lei nº 106/2026, que trata do orçamento municipal para 2027, destinando recursos no valor total de R$ 123.263,15 para a aquisição de sensores de monitoramento contínuo de glicose, destinados a pacientes com diabetes atendidos pela rede pública de saúde de Americana.

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De acordo com o parlamentar os sensores permitem acompanhar os níveis de glicose ao longo do dia e da noite, auxiliando na identificação de episódios de hipoglicemia – quando ocorre a queda da glicose – e hiperglicemia, quando os níveis estão elevados. A tecnologia contribui para um controle mais seguro da doença, permitindo que pacientes, familiares e profissionais de saúde acompanhem as variações glicêmicas e adotem as medidas necessárias para prevenir complicações.

Além dos benefícios para a saúde, Brochi afirma que a iniciativa busca ampliar o acesso a esses dispositivos, que possuem custo elevado e precisam ser substituídos periodicamente, representando uma despesa significativa para muitas famílias.

Fala Brochi

“Sabemos da importância que esses sensores têm na vida de quem convive com o diabetes. Nosso objetivo é ampliar o acesso a essa tecnologia, proporcionando mais segurança aos pacientes e tranquilidade às famílias. É um investimento que pode fazer a diferença na qualidade de vida dessas pessoas”, destaca o vereador.

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