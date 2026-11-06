Homem é preso por furto de fios em residência no Jardim Ipiranga

A Guarda Municipal de Americana prendeu um homem de 28 anos na noite de quinta-feira (5), após um furto em uma residência em reforma localizada na Rua dos Imigrantes, no Jardim Ipiranga.

A equipe da ROMU foi acionada pelo Centro de Segurança e Inteligência (CSI) após receber informações de que populares haviam detido um indivíduo na Rua Icaraí.

No local, o proprietário do imóvel relatou que vinha registrando furtos de fios elétricos na residência. Ao verificar o imóvel, encontrou o suspeito com uma mochila nas costas. Ao perceber a presença do proprietário, o homem caiu de uma altura aproximada de dois metros e fugiu.

A vítima iniciou o acompanhamento com seu veículo e, com a ajuda de populares, conseguiu deter o suspeito. Na mochila foram encontrados ferramentas e fios reconhecidos pelo proprietário como pertencentes ao imóvel.

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O homem recebeu atendimento na UPA São José devido a ferimentos leves e, posteriormente, foi apresentado no Plantão Policial.

Após a ocorrência, o indivíduo permaneceu preso, à disposição da Justiça, pelo crime de furto consumado.

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