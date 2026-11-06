Alunos da Rede Municipal participam do Saresp nos dias 23, 25 e 26 de novembro

Os alunos do 2º e do 5º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Santa Bárbara d’Oeste participam neste mês do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), um dos principais instrumentos de avaliação da educação básica paulista.

As provas serão aplicadas no dia 23, para os estudantes do 5º ano, nos dias 25 e 26, para as crianças do 2º ano, com foco em Língua Portuguesa e Matemática.

O Saresp é uma avaliação externa que permite diagnosticar as aprendizagens dos estudantes e acompanhar o desenvolvimento das habilidades previstas no Currículo Paulista.

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Na Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste, os resultados contribuem para identificar avanços e dificuldades, orientar o planejamento pedagógico e subsidiar ações de formação docente e recomposição das aprendizagens, fortalecendo a tomada de decisões baseada em evidências e a garantia do direito de aprender.

“É muito importante que os pais e responsáveis participem desse processo, incentivando os filhos a se prepararem para a avaliação e garantindo que estejam presentes nos dias de aplicação das provas. A presença é fundamental para que todos os estudantes tenham a oportunidade de demonstrar o que aprenderam. Contamos com o apoio das famílias para que nossas crianças participem desse momento com tranquilidade e dedicação”, afirmou a secretária de Educação, Tânia Mara da Silva.

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