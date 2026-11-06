Alunos do Colégio Elite Politec participam de sessão simulada do projeto Câmara Jovem

Cerca de setenta alunos do 2º ano do Ensino Médio do Colégio Elite Politec, do bairro Residencial Nardini, visitaram nesta quinta-feira (5) a Câmara Municipal de Americana como conclusão da participação da escola no projeto Câmara Jovem em 2026. Os estudantes simularam uma sessão ordinária e atuaram como vereadores por um dia, debatendo projetos de lei e indicações de própria autoria no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.

A sessão simulada foi a última etapa do projeto. Ao longo do ano, os alunos aprenderam as diferenças entre os três poderes e o papel do vereador e receberam orientação dos coordenadores, professores e equipe técnica da Câmara para pesquisas, elaboração das proposituras e discussões de caráter interdisciplinar, com atividades voltadas para o desenvolvimento do senso crítico e o debate em Plenário.

Leia + sobre política regional

Durante a sessão simulada, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola. A mesa diretora foi composta por Mateus Trojano Moreira Chaves (presidente), Martim Schultz (primeiro secretário) e Ana Clara Gomes Martins (segunda secretária). Foram discutidos dois projetos de lei e quatro requerimentos.

O vereador Thiago Brochi utilizou a palavra para destacar o debate apresentado pelos jovens. “Fiquei impressionado como vocês apresentaram questões muito complexas e com argumentos embasados, o que demonstra como se prepararam para essa oportunidade. Espero que continuem com essa dedicação, pois assim teremos certeza de que formaremos excelentes cidadãos para Americana”, disse Brochi.

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo. Os vereadores mirins também receberam certificados de participação das mãos do vereador Jean Mizzoni (Agir).

As seguintes proposituras foram debatidas pelos jovens parlamentares:

– O projeto de lei de autoria dos vereadores que proíbe o uso de cigarros eletrônicos “vapes” em locais públicos no município, foi aprovado por 11 votos favoráveis e sete contrários.

– Projeto de lei de autoria das vereadoras Ana Carolina de Souza, Ana Clara Gomes Martins, Beatriz Miano Arcaro e Isabella de Oliveira Amâncio que institui uma reforma urbana no município com intuito de desenvolvimento social e garantia a segurança pública municipal. Foi aprovado por 11 votos favoráveis e sete contrários.

– Requerimento de autoria dos vereadores Lucas Faria, Lucas Furlan Ferraz, Benicio Lopes Belo, Nicolas Martinez Pereira, Mateus Trojano Moreira Chaves e Felipe Marcatto, solicitando informações e providências para o combate ao descarte irregular de resíduos em áreas verdes e à poluição dos recursos hídricos do Município de Americana. Aprovado por unanimidade

– Requerimento de autoria dos vereadores Martim Schultz, Miguel Marani, Calos Eduardo, Anna Astolf e Hugo Schweiser, solicitando informações sobre obras de prevenção e mitigação de enchentes na região do Ribeirão Quilombo. Foi aprovado por unanimidade.

– O requerimento de autoria dos vereadores Ana de Souza, Helena de Lima, João dos Santos, Juliano de Oliveira e Maria Clara Caruso, solicitando informações sobre a destinação de recursos públicos para construção de parque no Terramérica, foi aprovado por unanimidade.

– Requerimento de autoria das vereadoras Eloisa Geneseli, Luíza Cardoso, Manuella Jacovassi, Nicole Barbam, Sophia Santos e Maria Eduarda, solicitando informações sobre a falta de profissionais de saúde na rede pública municipal. Foi aprovado por unanimidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP