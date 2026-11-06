Domino’s oferece 50% de desconto em pizzas para estudantes do ENEM

Nos dias 8 e 15 de novembro, participantes do exame poderão aproveitar o desconto nas pizzas brotinho dos sabores mais pedidos da rede, mediante apresentação do cartão de confirmação

Após meses de preparação, horas de estudo e uma maratona de questões, nada mais justo do que uma recompensa à altura. O gabarito ainda é uma dúvida, mas uma coisa já está garantida: pizza com desconto!

Para tornar o pós-prova mais leve, a Domino’s Pizza, maior rede de pizzarias do mundo, preparou uma ação especial para os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2026. Nos dois domingos de aplicação, 8 e 15 de novembro, a rede vai oferecer 50% de desconto nas pizzas brotinho da categoria “Mais Pedidas”, que incluem sabões como Calabresa, Pepperoni, Frango com Requeijão, 3 Queijos e Margherita.

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A ação, acontece exclusivamente para pedidos no balcão das lojas Domino’s participantes espalhada pelo país, a partir das 17h. Basta apresentar o cartão de confirmação do ENEM 2026, na versão digital ou impressa, acompanhado de um documento de identificação com foto. Os estudantes podem consumir no local ou levar seu pedido para casa.

A iniciativa convida os estudantes a deixar a tensão do exame de lado por algumas horas, reunir os amigos e recarregar as energias. Com a ação, a Domino’s reforça sua conexão com o público jovem e busca fazer parte de uma etapa importante da trajetória de milhões de brasileiros, oferecendo uma oportunidade de descontração após horas de uma prova decisiva para o futuro de cada um deles.

“O ENEM mobiliza milhões de estudantes e envolve meses de preparação, expectativas e dedicação. Queremos estar presentes também na hora de relaxar, quando a tensão dá lugar às conversas com os amigos e à sensação de dever cumprido. Mais do que oferecer um desconto, nossa proposta é proporcionar uma experiência leve e saborosa, porque todo esforço merece ser reconhecido, independentemente do resultado”, afirma Gabriel Ferrari, CMO da Domino’s Brasil.

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