Centro Cívico de Americana recebe Janeth Arcain para vivência de basquete na próxima terça-feira

O Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico de Americana, recebe na próxima terça-feira (10), a partir das 18h30, a visita da multicampeã e uma das principais referências do basquete feminino brasileiro Janeth Arcain. O evento acontece no Ginásio Poliesportivo Mário Antonucci, o principal do complexo. A atividade é gratuita e aberta a pessoas de todas as idades.

Durante o encontro, a atleta vai compartilhar experiências de sua trajetória no esporte e conduzir uma vivência com atividades práticas de basquete.

A ação faz parte da segunda edição do Circuito Sesc de Esportes e conta com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes e do Sincomercio de Americana. O projeto tem como objetivo ampliar o acesso ao esporte e incentivar a prática de atividades físicas em cidades do interior, do litoral e da Grande São Paulo que não contam com unidades do Sesc. A proposta é incentivar crianças e jovens a conhecerem a modalidade e se aproximarem da prática esportiva.

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Com uma carreira marcada por grandes conquistas, Janeth Arcain é campeã mundial, pan-americana, bicampeã olímpica, pela seleção brasileira, além de conquistar o tetracampeonato da WNBA, principal liga de basquete feminino do mundo. Entre 2009 e 2012, dedicou-se à formação de novas gerações, atuando como técnica das categorias de base da seleção brasileira feminina da modalidade. Atualmente mantém o Instituto Janeth Arcain que tem como objetivo democratizar o acesso ao esporte de qualidade e promover o basquetebol como fator de desenvolvimento social.

O secretário de Esportes de Americana, Guilherme Vital, destaca a importância de iniciativas como estas que aproximam crianças e jovens de grandes referências do esporte nacional. “Receber uma atleta com a trajetória da Janeth é uma grande oportunidade para as crianças e jovens de Americana. Além de conhecerem a história de uma campeã que representou o Brasil em grandes competições, eles poderão vivenciar o basquete na prática e se inspirar em uma das maiores atletas do nosso país”, afirma.

O Centro Cívico está localizado na Rua Sergipe, 230, Jardim Colina.

SERVIÇO

2ª edição Circuito Sesc de Esportes – Basquetebol com Janeth Arcain

Dia: 10/11 (terça-feira)

Horário: a partir das 18h30

Local: Ginásio principal do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico de Americana

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