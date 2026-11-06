Motorista colide com poste ao desviar de capivara em Americana
A Guarda Municipal de Americana (GAMA) atendeu, na tarde desta quinta-feira (5), uma ocorrência de acidente de trânsito sem vítima na Avenida Bandeirantes, no Jardim Recanto.
A equipe do Grupo de Proteção Ambiental (GPA) foi acionada pelo Centro de Segurança Integrada (CSI) e, ao chegar ao local, encontrou um Renault Kwid que havia colidido contra um poste às margens da via.
Em contato com o motorista, de 44 anos, ele relatou que trafegava no sentido Avenida Abdo Najar quando uma capivara atravessou a pista. Ao tentar desviar do animal, acabou perdendo o controle e atingindo o poste.
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O condutor informou que não sofreu ferimentos e que já havia acionado a seguradora. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também compareceu ao local, mas o motorista dispensou atendimento médico.
A ocorrência contou ainda com o apoio do drone Urano, utilizado pela GAMA. Após a retirada do veículo pelo guincho, foi constatado que o poste atingido não apresentava danos. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil para as providências cabíveis.
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