DAE de Santa Bárbara reforma poço de visita no bairro São Camilo

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste realizou, nesta quarta-feira (4), a obra de reconstrução de um poço de visita (PV) localizado no cruzamento das ruas Cesar Cega e Romeu Fornazari, no bairro São Camilo.

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A estrutura anterior estava danificada, o que comprometia o fluxo adequado dos efluentes pela tubulação. Com 4 metros de profundidade, o novo poço de visita foi totalmente reestruturado para solucionar o problema, restabelecendo a normalidade nos serviços de coleta e afastamento de esgoto daquela região.

Todo o esgoto coletado no bairro São Camilo é direcionado para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Barrocão. No local, o efluente passa por tratamento adequado antes de retornar ao meio ambiente, tendo o Rio Piracicaba como corpo receptor.

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