Obras do novo espaço do Programa Mamãe Nenê entram na fase final

As obras de reforma e adequação do novo espaço do Programa Mamãe Nenê, da Secretaria de Saúde de Americana, estão na fase final. Nesta semana, as equipes executam retoques finais de pintura nas paredes, colocação das portas e instalação de pias e aparelhos de ar-condicionado. O espaço, localizado nas dependências do Núcleo de Especialidades Vice-Prefeito Dr. Seme Calil Canfour, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, também receberá novo mobiliário.

As intervenções visam preparar o ambiente para abrigar os trabalhos do Mamãe Nenê, programa municipal que tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento infantil de forma integrada, orientando sobre boas práticas familiares, apoio à amamentação e estímulo ao desenvolvimento saudável da criança.

O espaço será composto por dois consultórios – sendo um deles com duas áreas para amamentação –, sala de capacitação da equipe e de orientação às famílias e sala de administração, garantindo estrutura moderna e adequada para a ampliação e qualificação dos serviços oferecidos às gestantes e famílias de Americana.

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“A nova estrutura vai proporcionar um ambiente mais acolhedor, organizado e adequado às atividades que desenvolvemos com as crianças e suas famílias. Teremos espaços específicos para os atendimentos, para o apoio à amamentação e para as orientações aos pais e responsáveis. Isso contribui diretamente para o trabalho da nossa equipe e para que possamos oferecer um acompanhamento ainda mais qualificado”, destacou a fonoaudióloga Sandra Possobon, líder da equipe do programa.

O Mamãe Nenê é um programa da Secretaria de Saúde de Americana voltado à educação das famílias e ao acompanhamento de bebês até os 3 anos de idade. A iniciativa oferece acolhimento, orientações de boas práticas parentais e assistência às crianças desde o nascimento, encorajando a amamentação e atuando na promoção de saúde e na prevenção de agravos.

O programa conta com equipe multidisciplinar – formada por assistente social, enfermeira, fonoaudióloga, médica pediatra, nutricionista, psicóloga e odontopediatra – e também mantém parcerias com as secretarias de Educação, por meio do Mama Nenê na Creche, e de Assistência Social e Direitos Humanos, através do Mãe Americanense.

“Estamos investindo na melhoria da estrutura para fortalecer um programa que tem um papel muito importante na promoção da saúde infantil em Americana. O novo espaço foi planejado para oferecer melhores condições de trabalho à equipe multidisciplinar e mais conforto às famílias atendidas. Nosso objetivo é ampliar e qualificar esse acompanhamento, valorizando o cuidado com as crianças desde o nascimento e oferecendo suporte aos pais em uma fase tão importante do desenvolvimento”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

As obras do novo espaço do Programa Mamãe Nenê têm investimento de R$ 273.775,40, sendo R$ 267.769,20 provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Zarattini, intermediada pela vereadora Professora Juliana, e R$ 6.006,20 em recursos próprios. O acompanhamento do processo é realizado pela Secretaria de Gestão de Convênios, responsável pelo trâmite documental e pela interlocução com o Ministério da Saúde para liberação dos recursos.

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