As chuvas que caíram intensamente durante a semana trouxe para o debate público o tema da preparação das cidades para eventos climáticos intensos e o ressurgimento do oportunismo político.
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E os vereadores de Sumaré, Americana e Santa Bárbara meio que ‘tiraram o pé’, afinal é período de campanha eleitoral e os candidatos que se virem para apresentar soluções.
Os candidatos maiores oscilaram entre buscar apresentar alternativas ou mesmo ir aos locais acompanhar- fazendo pouco alarde.
Chuva e o oportunismo
Candidatos neófitos ou com pouca chance de vitória aproveitaram as chuvas para tentar chamar a atenção e contar suas histórias de ‘salvadores da pátria’. Os eventos climáticos tendem a aumentar este ano e fazer política vai além de fazer vídeo mostrando ruas alagadas ou pontes que caíram.
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