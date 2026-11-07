Cipa preente- Com o objetivo de fortalecer a cultura de prevenção de acidentes e incentivar a busca por soluções inovadoras para a segurança no ambiente de trabalho, membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA) e do Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) da Prefeitura de Americana conheceram o projeto LockSafe, desenvolvido por estudantes do SENAI.

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Através de um sistema de IA (Inteligência Artificial), o projeto identifica o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção individual) e impede o acionamento de máquinas por ausência de itens obrigatórios. O LockSafe utiliza uma câmera e uma agente de IA para verificar se o trabalhador está com os equipamentos exigidos para determinada atividade. A partir da análise, o sistema libera ou bloqueia o acionamento da máquina.

O grupo faz parte do segundo ano do ensino médio e do segundo semestre do curso técnico em eletroeletrônica e é formado por Isabella Irias, Rafaela Praiano, Ana Carolina Lopes e Ana Júlia Vilela. As alunas foram orientadas pelos professores Luiz Platini e Clodoaldo Silva.

“Tivemos essa ideia após identificar a falta ou uso incorreto dos equipamentos em locais de trabalho e constatar acidentes que podiam ter sido evitados”, disse a Ana Carolina.

Cipa conhecendo

Os integrantes da CIPA e do SESMT tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento da máquina, suas aplicações e os benefícios que a solução pode proporcionar à segurança dos trabalhadores.

“As meninas estão de parabéns pela ideia. Vimos que a criatividade, o conhecimento técnico e a inovação podem contribuir para a criação de grandes projetos”, disse a engenheira de segurança do trabalho Fernanda Pacheco.

“O encontro também foi uma oportunidade para promover a troca de conhecimentos entre nosso grupo e os estudantes, além de reforçarmos a importância de investir em prevenção, conscientização e inovação”, afirmou o presidente da CIPA, Marcelo Muzzarelli Corghi.

O LockSafe está entre os 30 finalistas do Inova Senai 2026. As estudantes vão representar a unidade de Americana na etapa nacional do evento, nos dias 11 e 12 de novembro, em Cuiabá (MT).

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