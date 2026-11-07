Prefeitura de Santa Bárbara executa melhorias na Emei “Profª Dona Maria Araújo”

A Emei “Profª Dona Maria Araújo”, da Cidade Nova passa por várias melhorias, com adequações para ampliar e qualificar espaços. Os serviços estão concentrados na secretaria, sanitários e na execução de solariuns. A unidade também receberá troca de piso e pintura em geral.

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Nos últimos dias a Emefei “Vereador José Luiz Gomes da Silva – Zelo”, no Conjunto dos Trabalhadores recebeu nova pintura na quadra e manutenção de vidros e portas. E na Emei “Rotary”, no Jardim Pérola foi executada a manutenção no telhado e pintura geral da unidade.

O cronograma de serviços e obras segue em diversas unidades escolares. A Rede Municipal de Ensino atende mais de 15 mil estudantes em 58 unidades escolares, além das escolas conveniadas, contemplando etapas que vão da creche e Educação Infantil aos anos iniciais do Ensino Fundamental, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

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