Nova data: Rota do Rock e Cultura acontece em 21 e 22/11 em Sumaré, com entrada gratuita
Festival gratuito que coloca Sumaré na rota dos grandes eventos de rock da RMC tem bandas autorais, tributos a Iron Maiden, Nightwish, Rammstein, Slipknot, Ramones, Black Sabbath e System of a Down, food trucks, flash tattoo, área kids e arrecadação de alimentos
Sumaré entra no circuito dos grandes eventos de rock da Região Metropolitana de Campinas com o Rota do Rock & Cultura, festival gratuito que acontece nos dias 21 e 22 de novembro de 2026, sábado e domingo, das 12h30 às 21h30, no Shopping ParkCity Sumaré. A primeira edição estava marcada para 12 e 13 de setembro e foi adiada por condições climáticas. O festival não foi cancelado: mudou de data e mantém a entrada gratuita e a classificação livre.
Em sua primeira edição, o evento reúne dez bandas, entre atrações autorais e tributos a alguns dos maiores nomes da história do rock, além de uma programação com gastronomia, feira criativa, flash tattoo, área kids e campanha solidária de arrecadação de alimentos. Realizado dentro da estrutura do Shopping ParkCity Sumaré, o festival combina música, cultura e lazer em um ambiente com segurança, acessibilidade e conforto para diferentes públicos.
Idealizado por Gustavo Filasi e Agatha Guimarães, o festival nasceu da vontade de preencher uma lacuna no calendário cultural da cidade e criar um evento dedicado ao rock, com identidade própria e espaço de encontro entre artistas, fãs, famílias e empreendedores da região. “A gente queria o festival que sempre quis ver na nossa cidade. Então decidimos construir”, contam os idealizadores.
Rock autoral e tributos
Ao longo dos dois dias, o público acompanha apresentações que atravessam diferentes vertentes do gênero, do punk rock ao heavy metal, passando por metal sinfônico, metal industrial e nu metal. O line-up reúne três bandas autorais da região e sete tributos a artistas que marcaram gerações.
O sábado (21), o Lado A do festival, começa com a abertura oficial às 12h30. Às 14h, o Fun For Freaks, de Santo Antônio de Posse, abre os shows com punk rock autoral. Na sequência sobem ao palco o Projeto Mayhem, também autoral, o Psycho’s, tributo a System of a Down, e o Nightfall, de Americana, tributo a Nightwish. Às 20h, o Überstein, de Campinas, encerra a noite com o tributo a Rammstein.
No domingo (22), o Lado B, a programação segue com o Sabbath Cadabra, de Santa Bárbara d’Oeste, tributo a Black Sabbath e Ozzy Osbourne, o Gabba Gabba Hey, de Valinhos, tributo a Ramones, e o heavy metal autoral da Dicentra, de Nova Odessa, que em janeiro entra em estúdio para gravar dois novos álbuns. Depois vêm o The Iron Troopers, de Santa Bárbara d’Oeste, tributo a Iron Maiden, e, fechando o festival às 20h, o Allyenados, de Mogi Guaçu, tributo a Slipknot. Entre um show e outro, o palco recebe ativações de parceiros e patrocinadores.
Além do palco
A experiência vai além da música. O público encontra mais de dez food trucks, chopp gelado, feira criativa com produtores locais e área kids pensada para a família inteira. No estande de flash tattoo, a tatuadora Nathália Quirino atende por ordem de chegada, com o valor da tatuagem à parte. A Seizi Guitars sorteia uma guitarra Fun Katana Musashi entre os presentes, com participação gratuita no local.
Rock com propósito
A entrada é gratuita nos dois dias, e o festival tem duas campanhas solidárias. De forma voluntária, quem puder leva 1 alimento não perecível e entrega no ponto de coleta, logo na entrada: a arrecadação dos alimentos é feita pelo Lokas Moto Clube, que transforma as doações em cestas básicas para famílias cadastradas da região de Campinas. Os lacres de latinha também são bem-vindos: a coleta é feita pela Aygo Digital, na tenda da Aygo Digital no festival.
“Não é só um evento. É um movimento cultural. A RMC tem uma cena musical forte e apaixonada que merecia um espaço para se encontrar, celebrar e crescer. A Rota do Rock é esse espaço”, afirmam Gustavo e Agatha.
O Rota do Rock & Cultura tem idealização de Gustavo Filasi e Agatha Guimarães, marketing e apoio na organização da Aygo Digital e apoio principal do Shopping ParkCity Sumaré. Patrocínio Ouro: Savegnago, Seizi Guitars, Rede Elétrica Brasil, Casa Lar Monçoc, Pai e Filho Tabacaria e Distribuidora e Fabran. Patrocínio Prata: Bateras Beat Campinas e Red Motos. Apoio: Portal da Cidade Sumaré, Hotel Jaguary e Levíssima. Apoio institucional: Lokas Moto Clube e Instituto Bem Querer.
PROGRAMAÇÃO · SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO (LADO A)
12h30 – Abertura oficial
14h – Fun For Freaks (autoral, punk rock · Santo Antônio de Posse)
15h30 – Projeto Mayhem (autoral)
17h – Psycho’s (tributo a System of a Down)
18h30 – Nightfall (tributo a Nightwish · Americana)
20h – Überstein (tributo a Rammstein · Campinas)
PROGRAMAÇÃO · DOMINGO, 22 DE NOVEMBRO (LADO B)
12h30 – Abertura oficial
14h – Sabbath Cadabra (tributo a Black Sabbath e Ozzy · Santa Bárbara d’Oeste)
15h30 – Gabba Gabba Hey (tributo a Ramones · Valinhos)
17h – Dicentra (autoral, heavy metal · Nova Odessa)
18h30 – The Iron Troopers (tributo a Iron Maiden · Santa Bárbara d’Oeste)
20h – Allyenados (tributo a Slipknot · Mogi Guaçu)
Cada show tem cerca de uma hora. Nos intervalos, ativações de parceiros e patrocinadores.
INFORMAÇÕES AO PÚBLICO
Estacionamento: do Shopping ParkCity Sumaré, pago à parte
Acessibilidade: espaço acessível; para necessidades específicas, a equipe orienta pelo Instagram
Crianças: evento para todas as idades, com área kids
Clima: o festival acontece em área externa; em caso de chuva, as atualizações saem no Instagram oficial
SERVIÇO
Evento: Rota do Rock & Cultura 2026, 1ª edição
Quando: 21 e 22 de novembro de 2026 (sábado e domingo)
Horário: das 12h30 às 21h30, nos dois dias; shows das 14h às 21h
Onde: Shopping ParkCity Sumaré, Av. Rebouças, 3.400, Jardim Paulista, Sumaré/SP
Entrada: gratuita, classificação livre
Campanha solidária: doação voluntária de 1 alimento não perecível, com coleta pelo Lokas Moto Clube, e de lacres de latinha, com coleta na tenda da Aygo Digital
Site: rotadorockecultura.com.br
Instagram: @rotadorockecultura
CRÉDITOS
Idealização: Gustavo Filasi e Agatha Guimarães
Marketing e apoio na organização: Aygo Digital
Apoio principal: Shopping ParkCity Sumaré
Leia + sobre diversão e arte