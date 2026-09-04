Um clone de moto foi recuperado pela Guarda Municipal de Americana (GAMA) na manhã desta sexta-feira (4) na avenida Iacanga. Um homem de 31 anos foi preso por suspeita de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Por volta das 6h14, a equipe composta pelo GCM Zulian e pelo Subinspetor Barbosa foi acionada após a Muralha Digital detectar a passagem de uma motocicleta, de placa GJN2H11, pela Avenida Iacanga. O veículo apresentava informações relacionadas a um possível clone, devido ao registro de multas em Americana e cidades da região, enquanto a proprietária cadastrada informou não frequentar a comarca.
Com apoio do novo Drone da GAMA, a equipe localizou e abordou a motocicleta na Avenida Iacanga, altura do número 1.700. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado.
Na vistoria veicular, os agentes constataram diversos indícios de adulteração. O número do chassi apresentava sinais de alteração, a região destinada à identificação do motor apresentava marcas de lixamento e a placa fixada na motocicleta não permitia a leitura do QR Code. Também foi constatado que a etiqueta com o número do chassi, fixada no quadro, não correspondia ao padrão original.
O homem abordado informou que havia adquirido a motocicleta há aproximadamente três meses, pelo valor de R$ 16 mil, de uma mulher que conheceu em um antigo trabalho.
Dona confirmou clone
A proprietária cadastrada foi contatada e confirmou que a motocicleta original permanecia em sua posse, indicando que o veículo abordado se tratava de uma possível clonagem.
A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Americana, onde a autoridade policial deliberou pela prisão em flagrante do indiciado, com base no artigo 311 do Código Penal.
Leia Mais notícias da cidade e região