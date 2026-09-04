Serviços essenciais da Prefeitura funcionam normalmente no feriado

Serviços essenciais da Prefeitura de Americana funcionam normalmente no feriado de 7 de setembro

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Os serviços da Prefeitura de Americana considerados essenciais, como limpeza pública, atendimento médico de urgência e segurança pública, funcionam normalmente no feriado em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, na próxima segunda-feira (7).

Por meio do site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), a qualquer dia e horário, a população pode realizar pedidos, como protocolos e requerimentos de serviços, clicando no ícone “Atendimento Digital – Americana Inteligente”.

Confira o que abre e fecha:

– Paço Municipal: Fechado;

– Pronto Socorro do Hospital Municipal: Funciona normalmente 24 horas;

– Pronto Atendimento do Antônio Zanaga: Funciona normalmente 24 horas;

– UPA São José: Funciona normalmente 24 horas;

– UPA Dona Rosa: Funciona normalmente 24 horas;

– Unidades Básicas de Saúde: Fechadas na segunda-feira, retornam na terça (8), às 6h, exclusivamente para coleta de exames, e a partir das 7h30 para os demais serviços;

– Farmácia Central: Fechada;

– CEO (Centro de Especialidades Odontológicas): Plantão odontológico disponível das 8h às 12h;

– Centro de Controle de Zoonoses: Mantém uma equipe de plantão, das 7h às 16h, para o recolhimento de animais (cães e gatos) mortos, doentes ou feridos que se encontrem nas vias públicas. Nas residências, são recolhidos apenas animais mortos. O telefone para contato é (19) 3467-1187;

– Guarda Municipal: Atende normalmente 24 horas pelo telefone 153;

– Departamento de Água e Esgoto: Atende emergências todos os dias pelo telefone 0800-012-3737; pelo WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h;

– Parque Ecológico: fechado ao público às segundas e terças-feiras para manutenção do local, com rotina normal de alimentação e cuidado dos animais. Aberto de quarta a domingo, das 8h às 16h;

– Jardim Botânico: Aberto todos os dias das 6h às 20h;

– Coleta de lixo domiciliar: Realizada normalmente na segunda-feira;

– Coleta seletiva: Não será realizada somente na segunda-feira;

– Ecopontos: Fechados somente na segunda-feira;

– Biblioteca Municipal: Fechada;

– Praças de Esportes: As praças ficarão com os portões abertos para que a população utilize os equipamentos externos, como campos de areia e brinquedos. Apenas a Praça Luiz Meneghel, no São Vito, permanecerá fechada. Os ginásios estarão fechados;

– Centro Cívico: Pista de atletismo e quadra de areia estarão abertas ao público;

– Assessoria de Imprensa: Atendimento de plantão.

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