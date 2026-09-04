O feriado vai começar com menos 270 porções de droga no Parque do Lago. Na noite de 03 de setembro, policiais militares da 2ª Companhia do 19º BPM/I prenderam um homem por tráfico de drogas, em Santa Bárbara d’Oeste.

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Durante patrulhamento preventivo por uma área conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes, os policiais visualizaram um indivíduo- V.B.S. – 34 ANOS- que fugiu ao perceber a presença da equipe, dispensando objetos durante a fuga. Após cerco policial, ele foi abordado.

Rapaz vai passar o feriado em cana

No local onde o material havia sido dispensado, foram localizadas 124 porções de crack, 80 porções de maconha e 66 porções de cocaína, totalizando 270 porções de drogas. O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas.