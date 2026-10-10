DAE realiza 387 consertos de vazamentos de água em dez dias

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O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 387 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos da cidade entre os dias 29 de setembro e 8 de outubro. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de redução de perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

Durante os dez dias, foram realizados 135 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 111 em passeios (VAP) e 141 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 387 reparos de vazamentos aparentes.

As equipes atuaram nos bairros Antônio Zanaga, Balneário Riviera, Boa Vista, Bosque da Saúde, Cariobinha, Centro, Chácara Machadinho, Conserva, Frezzarin, Jardim Alvorada, Jardim da Balsa, Jardim da Paz, Jardim N. Sra. Aparecida, Jardim N. Sra. de Fátima, Jardim Nova Aliança, Jardim Novo Paraíso, Jardim Primavera, Jardim Santa Lúcia, Jardim Santarosa, Jardim Boer, Morada do Sol, Nova Americana, Nova Carioba, Parque Universitário, Praia Azul, Residencial Jaguari, São Luiz, Terramérica, Vila Bela, Vila Bertini, Vila Gallo, Vila Mathiensen e Werner Plaas.

O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente aos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.

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