Um caso de uso de fita isolante para adulterar a placa de um carro acabou com prisão de um motoboy em Santa Bárbara d’Oeste esta semana. Também foram encontrados no carro maconha e cocaína. O homem acabou preso.

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O caso foi atendido pela 2ª Cia PM – Santa Bárbara D’Oeste na rua Cordeirópolis pela cabo Fernanda e soldado Bernardo.

Fita isolante na placa e tráfico

A equipe policial fazia patrulhamento no bairro São Joaquim e visualizou um veículo Ford Fiesta, de cor prata, cujas placas de identificação dianteira e traseira apresentavam divergências. Realizada a abordagem na Rua Cordeirópolis, no cruzamento com a Rua Atibaia, o condutor foi identificado como M.A.R., 26.

Durante a vistoria veicular, foram constatadas adulterações nas placas, realizadas com o uso de fita isolante, além de porções de maconha, cocaína e substância conhecida como ecstasy.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao 1º Distrito Policial, onde a autoridade policial registrou a ocorrência pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e tráfico de drogas, permanecendo o indiciado preso à disposição da Justiça.

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