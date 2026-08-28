O Parque Araçariguama, de Santa Bárbara d’Oeste, recebe neste domingo (30) um evento para celebrar o Dia do Flashback. A programação será das 9 às 14 horas e contempla uma série de atividades.

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O evento é organizado pelo grupo Amigos do Flash Back, com apoio da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e possui entrada gratuita.

A celebração contará com um baile de flashback ao ar livre, sob comando dos DJs Cordinha e Paul C.. Também haverá aulão de ritmos, apresentação de capoeira, área de alimentação e barracas de artesanato, além de cama elástica e algodão-doce gratuito.

Dia do Flashback

O Dia Municipal do Flashback foi instituído em Santa Bárbara d’Oeste por meio da Lei Municipal 4.731, de 7 de novembro de 2025, e é comemorado no dia 19 de agosto.

O Parque Araçariguama fica na Avenida Corifeu de Azevedo Marques/Rua 21 de abril, no Jardim Itamaraty.