Roteiro Gastronômico terá intervenção circense sábado

Roteiro Gastronômico de Americana terá intervenção circense no sábado

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O Roteiro Gastronômico de Americana 2026 acontece nesta sexta-feira (28), sábado (29) e domingo (30), na região do Portal Princesa Tecelã, na Avenida Antônio Pinto Duarte, em comemoração aos 151 anos do município, e contará com uma apresentação especial do espetáculo circense “Cabaré?”, pela Cia do Relativo. A intervenção está marcada para sábado, às 17h30, em área anexa ao Espaço Kids.

Na apresentação, os artistas colocam em dúvida o formato tradicional de espetáculo. Na ausência de um apresentador que, conforme é esperado, cumpre o papel de guiar a sequência de números circenses e apresentar os artistas, o elenco entrelaça as suas cenas e se desdobra para ocupar o palco e a banda simultaneamente. Divertindo o público com as virtuoses dos malabaristas, acrobatas e do palhaço, o espetáculo não deixa de carregar a linguagem do circo contemporâneo que alimenta a companhia.

“A intervenção circense reforça a programação cultural do Roteiro Gastronômico e é mais uma opção artística de qualidade para os frequentadores do evento, organizado pela Prefeitura com o objetivo de comemorar os 151 anos de Americana. Todas as famílias estão convidadas a conhecer este trabalho”, convidou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A Cia do Relativo, fundada em 2009, apresenta um olhar diferente sobre espetáculos de circo e utiliza a individualidade criativa de cada artista para o desenvolvimento de trabalhos multidisciplinares, reinventando a linguagem circense como forma de dialogar com o mundo contemporâneo. Em 17 anos de existência, a companhia atuou em prestigiados festivais no Brasil e no mundo, como o Festival Internacional SESC de Circo (São Paulo), Mostra Sesc de Artes Cênicas do Cariri (Ceará), Festival Internacional de Circo (Uruguai), Festival Internacional de Circo “Yo me Rio Quarto” (Argentina) e CIRCA (França), além de ter obtido prêmios como a medalha de ouro no Festival Internacional de Malabarismo – Malabares Rio, o 3° lugar no Festival Mundial de Circo em Belo Horizonte e a indicação a melhor ator no Festival de Teatro de 3 Rios (Rio de Janeiro). Participou também de importantes projetos, como o Palco Giratório SESC 2015, circulando por 20 estados brasileiros.

O Roteiro Gastronômico é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA) e do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura. O evento tem produção da Bokme! Produções e parceria das empresas Supermercado São Vicente, FAM (Faculdade de Americana) e Suzano por meio do programa Conexão Cultura.

No local, o público encontra 40 opções gastronômicas que promovem sabores tradicionais de Americana, com pratos doces e salgados para todos os gostos. Confira os estabelecimentos participantes: Acarajé Sabor da Bahia (Acarajé Tradicional), Amoe Açaí (Cascão c/ borda de chocolate e açaí misto), Big Clayton Lanches (Big Calafrango), Boi Que Mia (Costela Coleslaw), Brasa Conveniência (X-Brasa), Chiba Charcutaria (Baguete Artesanal de Toscana), Choperia Ulson (Moela Defumada Caipira), Churros da Mamãe (Churros de Doce de Leite da Mamãe), Doceria Deleite (Espeto do Amor), Doces Camzaros (Espetinho de morango com chocolate), Dulce Sonhos Doceria (Hot Dog Gourmet), Empório do Mar (Hambúrguer de Salmão), Emporium do Porto (Hot Dog Premium), Empório Seu Elpidio (Lanche de Pastrami), Espetos Brasil (Espetinho de Carne), Flamma Burger (Flamma America), Garagem Lanches (Mega Bacon), GR Burguers (Hambúrguer de Costela), Gordinho Lanches (Costela Burguer), Holy Cook (Holy Kinder Bueno), Ki Pastel Pátio 330 (Pastel de Carne Seca com Queijo), Lancholet (Especial Let), Lu Burger’s (Bauru Especial), Luz Gastronomia (Espeto de Carne), Macdoo (Royalle), Massa Pizzaria (Pizza Garoto), Mercearia do Queiroz (Coxinha de Frango c/ Catupiry), Na Casa da Vovó Restaurante (Pirarucu Grelhado c/ Pirão de Peixe), Padaria Dona Vitória (Lanche Bacon), Panunto Polenta Recheada (Polenta Recheada Provolone c/ Costela), Pasconitta Churros (Churros Pasconitta de Doce de Leite), Pastelão da Nona (Pastelão Supremo), Pastelaria do Chico (Pastel de Pizza), Picanha na Pedra do Bob (Isca de Picanha Acebolada), Prosa Hamburgueria (Bacon Street Boys), Reginaldo Pastel (Pastel Costela Defumada), Seucuki (Cookie de Ninho com Nutella), Smurfs Lanches (Smurf Gourmet Bacon), Vitão Lanches (Bauru c/ Rúcula e Tomate Seco) e Zburguer (Filé Especial).

Programação musical

28/08 (sexta-feira)

19h30 – Zeca Baleiro

21h – Elba Ramalho

29/08 (sábado)

16h – Felipe Delafiori

17h30 – The Henhouse Prowlers

19h – Heron & Gustavo

21h – Edson & Hudson

30/08 (domingo)

16h – Bateria Voa

18h – Samba d’Aninha

20h30 – Turma do Pagode

SERVIÇO

Roteiro Gastronômico de Americana 2026

Dias 28, 29 e 30 de agosto

Sexta-feira (28) a partir das 17h

Sábado (29) e domingo (30) a partir das 15h

Região do Portal Princesa Tecelã, na Avenida Antônio Pinto Duarte, entrada da cidade

Entrada solidária mediante a doação de 1 litro de óleo

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