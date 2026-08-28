Gualter Amado cobra informações sobre conservação do serviço de referência em infectologia de Americana

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O vereador Gualter Amado (PDT) protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações à prefeitura sobre as condições estruturais e de conservação do SAE/CTA (Serviço de Assistência Especializada/Centro de Testagem e Aconselhamento), localizado ao lado do Hospital Municipal.

O local é referência no atendimento especializado em infectologia no município e recebe diariamente pacientes, além de profissionais que atuam na unidade. Durante visita, o parlamentar constatou problemas aparentes de conservação, como trechos de piso danificados ou sem revestimento e paredes com partes do acabamento deterioradas e descascadas.

Diante da situação, Gualter questiona se a prefeitura tem conhecimento dos problemas, quando foi realizada a última reforma ou manutenção e se existe previsão de novos serviços no imóvel. Para o vereador, a conservação adequada é especialmente importante em um equipamento público de saúde, garantindo condições apropriadas para atendimento, circulação e segurança de pacientes e servidores.

“Estamos falando de um serviço de saúde que atende a população e precisa oferecer condições adequadas para pacientes e profissionais. A Prefeitura precisa informar quais providências serão tomadas e quando os problemas serão solucionados”, afirma.

No requerimento, Gualter questiona se a prefeitura tem conhecimento dos problemas de conservação existentes no prédio e quando foi realizada a última reforma ou manutenção no local. O parlamentar também pergunta se existe previsão de reforma e, em caso positivo, solicita informações sobre o prazo previsto para a execução dos serviços.

O vereador solicita ainda informações sobre eventual vistoria técnica realizada recentemente no imóvel, com o envio do respectivo relatório, e questiona se há previsão para reparos nos pisos, paredes e demais pontos que apresentam deterioração. Caso não exista previsão de reforma ou manutenção, Gualter pede que a administração municipal apresente a justificativa para a ausência de intervenção.

O requerimento será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante a sessão ordinária de terça-feira (1). Se aprovado, será encaminhado à prefeitura para resposta.

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