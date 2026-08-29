Selmi amplia conexões internacionais em jantar com Embaixada do Paraguai

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A Selmi participou do encontro “Paraguai: conexões para negócios e integração regional – Conectando mercados e fortalecendo parcerias”, promovido pela Embaixada do Paraguai no Brasil, no dia 19 de agosto, em Brasília (DF). A agenda reuniu cerca de 80 representantes internacionais e abriu espaço para discussões sobre oportunidades comerciais, integração regional e novas associações.

Realizado em parceria entre a Embaixada do Paraguai, Selmi e C.Vale, o jantar contou com a presença de representantes de 26 países, incluindo embaixadores, ministros-conselheiros e adidos comerciais de nações da América Latina, Caribe, África e Europa. Além de apresentar sua experiência e seus produtos das marcas Renata e Galo, a Selmi integrou a programação gastronômica do encontro, oferecendo aos convidados pratos preparados à base de produtos da companhia.

Com atuação internacional consolidada, atualmente, a Selmi exporta para mais de 40 países. No Paraguai, a empresa comercializa seus produtos por meio de exportações regulares e mantém uma filial no país.

A participação no encontro ampliou o contato da Selmi com representantes diplomáticos, órgãos governamentais e entidades empresariais de diferentes mercados, reforçando os esforços estratégicos para ampliar o fornecimento para mercados internacionais e criar oportunidades para novas conexões e para o desenvolvimento de relações comerciais de longo prazo.

A agenda teve como foco aproximar setores produtivos, fortalecer relações institucionais e identificar possibilidades de negócios e parcerias. Segundo os dados apresentados pela organização, o encontro reuniu 42 delegações internacionais, quatro embaixadores e nove representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), ampliando o potencial de conexão entre empresas brasileiras e mercados estrangeiros.

Na abertura, o embaixador do Paraguai no Brasil, Juan Ángel Delgadillo, destacou a complementaridade entre as economias dos dois países e citou a atuação de empresas brasileiras que encontraram no Paraguai oportunidades para ampliar atividades e fortalecer cadeias produtivas regionais.

Para a Selmi, a aproximação com representantes de diferentes mercados está alinhada à estratégia de fortalecimento de suas exportações, apresentando seu portfólio e sua capacidade produtiva para ampliar o relacionamento com potenciais parceiros comerciais e identificar oportunidades para seus produtos em mercados estratégicos.

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