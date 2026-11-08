Eliane Cristina Mestre de Paula, de 42 anos, morreu na madrugada deste sábado (7), após perder o controle do carro e bater contra um muro de concreto na marginal da Rodovia Anhanguera, em Americana.

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A filha de 15 anos, que estava no veículo, sofreu ferimentos leves. Eliane foi levada ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos. Eliane será velada e sepultada neste domingo, no Cemitério Parque Gramado.

Causa da batida de Eliane Cristina

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

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