Cassado em setembro por quebra de decoro parlamentar, o ex-vereador de Campinas Vini Oliveira (Cidadania), de 23 anos, está desaparecido, segundo relatos divulgados nas redes sociais.

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Antes de perder contato com familiares e amigos, ele publicou uma carta relatando sofrimento emocional, humilhações e arrependimentos.

Vini Oliveira e a carta

“A política mudou a minha vida, mas para pior. Não desejo isso nem para o meu próprio inimigo”, escreveu. Vini perdeu o mandato após um processo envolvendo suspeitas de irregularidades relacionadas à licitação do transporte público de Campinas.

Ele foi filmado visitando uma empresa participante da concorrência e deixando o local com volumes cujo conteúdo não foi esclarecido.

Na carta, afirmou que havia se despedido dos amigos e encerrou a mensagem com a frase: “Um abraço, ou até logo”. Familiares e amigos relatam que não conseguem contato com o ex-parlamentar e fazem um apelo por informações que ajudem a encontrá-lo em segurança.

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