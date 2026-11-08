O Palmeiras vai ao Rio de Janeiro para encarar o Vasco na tarde deste domingo. A disputa vale uma vaga na final da Copa do Brasil, que será em jogo único em dezembro- encerrando o calendário do futebol nacional.

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O Verdão venceu o jogo da ida em São Paulo por magro 1 a 0 e vai ter um Vasco motivado pela chance de se aproximar de um grande título nacional depois de mais de 1o anos.

Vantagem do Palmeiras:

O Verdão venceu o jogo de ida no Nubank Parque por 1 a 0, com gol de Maurício. Por conta disso, a equipe de Abel Ferreira avança à grande final com qualquer empate ou vitória.

Onde Assistir

A partida terá ampla transmissão ao vivo em diferentes plataformas:

TV Aberta: Rede Globo

TV Fechada: SporTV

Pay-per-view: Premiere

Streaming: Amazon Prime Video e ge.globo

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