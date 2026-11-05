Fecomercio- Com a aproximação da Black Friday e das vendas de fim de ano, as discussões sobre as mudanças na jornada de trabalho ganham relevância para empresários do Comércio e Serviços. Nesse contexto, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) promove, na segunda-feira (9), às 17h, a live “Fim da Escala 6×1 — Na prática, como Fica?”.

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O encontro esclarecerá as novas exigências e apresentará orientações jurídicas e econômicas para a adaptação dos negócios para evitar riscos trabalhistas e dificuldades na operação.

O que muda na prática?

De acordo com a FecomercioSP, a discussão vai além da redução da jornada, envolvendo decisões sobre contratação de funcionários, escalas, horas extras, produtividade e faturamento. Dentre os principais temas que serão discutidos, destaque para:

novas regras e prazos: o que prevê a legislação e como planejar a transição;

custos e produtividade: impactos da redução da jornada às despesas e à operação;

contratações e escalas: alternativas para reforçar equipes e manter o atendimento, especialmente no fim de ano;

negociação coletiva: como buscar soluções adequadas à realidade de cada setor, com segurança jurídica.

Especialistas para esclarecer as dúvidas

A live contará com a participação de Kelly Carvalho, assessora da FecomercioSP; Marisa Salgado, partner na Signium Brasil, e Rodrigo Chagas Soares, advogado, professor de Direito do Trabalho e Sindical no Insper e membro doConselho de Emprego e Relações de Trabalho da Federação.

O evento é uma oportunidade para empresários, gestores e profissionais de Recursos Humanos (RH) entenderem os reflexos da mudança, conhecerem alternativas e se prepararem para tomar decisões com mais segurança.

SERVIÇO Fecomércio

Live: Fim da Escala 6×1 — Na prática, como fica?

Data: 9 de novembro de 2026

Horário: 17h

Formato: online

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