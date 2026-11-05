A UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dr. Carlos Gomes Ramos, no Jardim São José, em Americana, está recebendo serviços de pintura e revitalização de sua estrutura física. Os trabalhos foram iniciados na terça-feira (3) e devem ser finalizados até a próxima semana, envolvendo as áreas interna e externa do prédio.

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A iniciativa integra as ações de manutenção da unidade, com foco na conservação do local e na melhoria do ambiente oferecido a pacientes, acompanhantes e profissionais.

“A pintura faz parte dos cuidados contínuos com a estrutura da unidade. Além de renovar o aspecto visual, o serviço contribui para a conservação das instalações e para oferecer um ambiente organizado e bem cuidado a todos que utilizam e trabalham no local”, destacou o gerente de Operações, Vicente Paiva.

UPA e espaços

O diretor-geral, Ruy Santos, ressaltou a importância de manter os espaços de atendimento adequados para receber a população. “A manutenção das nossas unidades é fundamental para oferecer ambientes adequados, agradáveis e acolhedores, tanto para pacientes e acompanhantes quanto para os profissionais. Cuidar da estrutura também faz parte do nosso compromisso com a população de Americana e contribui para a qualidade da assistência prestada”, afirmou.

A UPA Dr. Carlos Gomes Ramos é administrada pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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