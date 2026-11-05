O Palmeiras aplicou uma goleada histórica por 6 a 1 sobre o Remo na noite desta quinta-feira (5 de novembro de 2026), no Nubank Parque, pela 34ª rodada do Brasileirão. O resultado foi a maior goleada desta edição do Campeonato Brasileiro até o momento.
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Com esse placar avassalador, o Verdão chegou aos 73 pontos e continua firme na vice-liderança, pressionando o líder Flamengo, que soma 76. Já o Remo permaneceu na penúltima posição, com 29 pontos, ficando em situação crítica na luta contra o rebaixamento.
Primeiro Tempo: O Palmeiras precisou de apenas 20 minutos para liquidar a partida com gols de Jhon Arias (aos 4′ e aos 14′) e Maurício (aos 21′). Aos 38′, Marcelinho marcou contra ao tentar cortar um cruzamento. No último lance da etapa inicial, José Welison descontou para o Remo após chute de longe que desviou na defesa.
Segundo Tempo + Palmeiras
Administrando o cansaço dos titulares, Abel Ferreira fez mudanças na equipe. O ritmo continuou forte e Flaco López marcou o quinto gol aos 9′, enquanto Felipe Anderson fechou o placar elástico aos 34′.
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