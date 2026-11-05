Black Friday da beleza: veja como economizar até 40% na hora de colocar mega hair em SP

Tati Friday oferece descontos em cabelos e serviços da MegaHairInvisível durante novembro; ação acontece nas quatro unidades da marca na Grande São Paulo

Quem estava esperando a Black Friday para mudar o visual também pode encontrar descontos fora das tradicionais lojas e e-commerces. Durante novembro, a MegaHairInvisível, comandada pela empresária e especialista em mega hair Tati Cordeiro, realiza a Tati Friday, com descontos que chegam a 40%.

A ação é uma oportunidade principalmente para quem já pensava em colocar megahair, mas vinha adiando o procedimento por causa do investimento. Durante a Tati Friday, os descontos chegam a 40% nos cabelos brasileiros regionais, além de serviços de confecção e transformação. A campanha também prevê condições especiais para pagamentos à vista.

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A técnica trabalhada pela rede tem como proposta deixar os pontos de aplicação discretos e proporcionar um resultado natural, inclusive em penteados e cabelos presos. Antes da colocação, cada cliente passa por uma avaliação para definir quantidade, comprimento e técnica mais indicada para o próprio cabelo.

Criada por Tati Cordeiro, que foi usuária de mega hair por cerca de 20 anos antes de desenvolver seu próprio método, a MegaHairInvisível atua há mais de oito anos e atualmente possui quatro unidades na Grande São Paulo.

A Tati Friday acontece nas unidades de Moema, Tatuapé e Santana, na capital paulista, e Alphaville, em Barueri.

Onde encontrar:

Moema: Alameda dos Maracatins, 186 – Indianópolis, São Paulo

Tatuapé: Rua Bom Sucesso, 220, cj. 1615 – Tatuapé, São Paulo

Santana: Alameda Afonso Schmidt, 119 – Santa Teresinha, São Paulo

Alphaville: Avenida Ipanema, 165, sala 402 – Empresarial 18 do Forte, Barueri

Tati Cordeiro, empresária e CEO da MegaHairInvisível. Foto: Divulgação

As condições da Tati Friday são válidas durante o período da campanha e estão sujeitas à avaliação realizada pela equipe antes do procedimento.

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