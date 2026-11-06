A Havan projeta crescimento de 20% nas vendas da Black Friday, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os eletrônicos, como televisores, caixas de som e videogames, lideram a procura e puxam o resultado, seguidos pelos eletrodomésticos e pelos itens para a casa.

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As ofertas valem nas 199 megalojas e no site www.havan.com.br.

“Toda semana temos ofertas novas. Separamos para a Black Friday os produtos que o cliente realmente ama e que mais saem nas lojas, para que todos aproveitem esse período e renovem a casa”, afirma o empresário Luciano Hang.

Havan quase 200 lojas

Nas redes sociais, a Black Friday, data de grandes promoções do varejo, dura o mês inteiro, com novidades a cada semana. As ofertas são divulgadas no perfil @havanoficial.

O comercial da campanha reúne alguns dos herdeiros mais famosos do país. Ao lado de Luciano Hang e do filho, Lucas Hang, aparecem Ronald Nazário, filho do ex-jogador Ronaldo Fenômeno, Suzanna Freitas, filha da cantora Kelly Key, Carol Portaluppi, filha do técnico Renato Gaúcho, e Pedro Leonardo, filho do cantor Leonardo.

Eles apresentam as promoções e mostram que até quem já tem nome e sobrenome conhecido quer aproveitar preço bom.

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