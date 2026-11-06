Leco Soares apresenta emenda impositiva para contratação de cirurgias de catarata

O vereador Leco Soares (PSD) protocolou uma emenda impositiva ao projeto de lei nº 106/2026, que trata do orçamento municipal para 2027, destinando recursos no valor total de R$ 126,526,30 mil para a contratação de cirurgias de catarata para a rede pública municipal de saúde.

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A proposta destina os recursos à secretaria municipal de Saúde para a contratação de cirurgias com implante de lente intraocular para usuários do SUS residentes em Americana inseridos na fila regulada. “A emenda impositiva destinará recursos para custear 164 cirurgias de catarata, contribuindo diretamente para ampliar a capacidade de atendimento, favorecer o acesso ao tratamento e reduzir a demanda reprimida. A realização dos procedimentos permitirá minimizar os impactos das limitações visuais, prevenindo o agravamento das dificuldades relacionadas à mobilidade, à segurança e à execução das atividades diárias”, comentou.

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