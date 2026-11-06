Sebrae Aqui Americana oferece oficina gratuita sobre ferramentas do Google para negócios

Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita “Google para negócios”, promovida pelo Sebrae Aqui Americana no dia 25 de novembro (quarta-feira), das 18h às 22h. A atividade será realizada na sede do Sinditec (Sindicato das Indústrias Têxteis de Americana e região), localizada na Avenida Rafael Vitta, 1.073.

Os interessados podem se inscrever pelo site do Sebrae-SP, por meio do link https://inscricao.sebraesp.com.br/produto/turma/38232839.

Durante a oficina, os participantes aprenderão a configurar e otimizar a presença de seus negócios no Google Meu Negócio, incluindo o cadastro de informações, fotos e horários de atendimento, além do gerenciamento de avaliações. O objetivo é ampliar a visibilidade on-line dos empreendimentos e atrair mais clientes.

“Atualmente, a presença do empreendimento no mundo virtual é muito importante. E quem não se adaptar a essa nova realidade corre o risco de perder espaço no mercado”, avalia o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

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