Feriadão chegou

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), dá largada, na sexta-feira (4) à Operação Independência do Brasil 2026.

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A ação foi planejada em razão da alta demanda esperada para o feriado prolongado, período em que mais de 14 milhões de veículos devem circular por toda a malha viária sob administração do Departamento.

O objetivo é garantir a segurança dos usuários e assegurar condições adequadas de circulação e fluidez do tráfego durante todo o feriado. Para a operação, o DER-SP mobilizará 1.427 colaboradores e 305 veículos, distribuídos em todo o estado de São Paulo.

Nas vias de acesso ao litoral e regiões serranas, o efetivo será de 357 colaboradores e 86 veículos, posicionados nos trechos de maior movimento.



O DER-SP orienta que os motoristas realizem a manutenção preventiva dos veículos, antes de viajar, e reforça que o respeito às leis de trânsito é fundamental para a segurança de todos.

Os usuários podem acionar o DER-SP 24 horas por dia pelo telefone de emergência 0800-055-5510.

“O feriado prolongado exige atenção redobrada. Reforçamos as equipes nos trechos de maior movimento, mas a colaboração do motorista é essencial. Manutenção preventiva e respeito às leis de trânsito fazem toda a diferença para uma viagem segura”, destaca Wagner Marcelo Flausino, Coordenador-Geral de Operações Viárias do DER-SP.

Estimativa de tráfego

A estimativa de tráfego, entre sexta-feira (4/9) e segunda-feira (7/9), é de 14.239.028 veículos, nas rodovias administradas pelo DER.

Entre os principais trechos, a SP 055 – Região de Caraguatatuba (Rodovia Dr. Manoel Hyppólito Rego) tem estimativa de 174.087 veículos, enquanto a SP 055 – Região de Bertioga deve receber 151.556.

Na SP 125 (Rodovia Oswaldo Cruz), são estimados 127.426 veículos, e na SP 123 (Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro), 206.007.

Já a SP 046 (Rodovia Oswaldo Barbosa Guisardi) tem previsão de 42.345 veículos, e a SP 050 (Rodovia Monteiro Lobato), de 79.066.

Nas demais rodovias administradas pelo DER-SP, a estimativa é de 13.458.541 veículos no período.

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