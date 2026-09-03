Os tratamentos com colágeno no bumbum têm feito sucesso em consultórios médicos, com o objetivo de tratar a flacidez de pele. Segundo a Dra. Dra. Heloise Manfrim, cirurgiã plástica e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), embora muitas pessoas associem os tratamentos para estimular colágeno com procedimentos faciais, essa técnica também é utilizada no corpo.

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“No caso dos glúteos, a intenção é dar mais firmeza e tratar a flacidez. Os tratamentos podem ser injetáveis ou por meio de tecnologias. Quando associados, os resultados são maximizados”, completa a médica. Apesar de toda a repercussão e do aumento de demanda por esses procedimentos, o cirurgião plástico Dr. Marcelo Rudy, membro da SBCP, alerta: “Nesse cenário de grande popularidade é preciso tomar cuidado com a banalização. Apesar de minimamente invasivos, não são procedimentos simples, como muitas pessoas pensam, especialmente quando realizados nos glúteos, que é uma região muito delicada”, comenta o Dr. Marcelo, que ainda afirma que é necessário ter indicação precisa.

“Quando o objetivo é aumentar o volume de forma mais expressiva, remodelar o contorno corporal e aproveitar a gordura da própria paciente, a lipoenxertia continua sendo uma das principais alternativas na cirurgia plástica”, reforça o médico.

Segundo a Dra. Heloise, os bioestimuladores injetáveis, como a hidroxiapatita de cálcio e o ácido poli-L-lático, são injetados no subcutâneo e na derme com o objetivo de promoverem uma reação inflamatória controlada que ‘acelera’ o funcionamento de fibroblastos, células responsáveis pela produção de colágeno. “O resultado é uma maior firmeza, volume e sustentação do bumbum, com melhora na tensão do plexo fibrosseptal, a estrutura que conecta pele e músculos. Ou seja, a pele fica mais firme e aderida ao músculo. Essas substâncias são absorvíveis e biocompatíveis, com duração de um ano em média”, explica o Dr. Carlos Manfrim, cirurgião plástico membro da SBCP. No caso do aumento do volume, uma opção é o uso do preenchedor desenvolvido para o corpo, o Sofiderm Subskin.

“Não é adequado simplesmente utilizar um produto desenvolvido para pequenas áreas faciais em grandes volumes corporais. O produto precisa apresentar propriedades reológicas (relativas à viscosidade, elasticidade e rigidez) e estruturais compatíveis com a finalidade proposta, permitindo uma distribuição adequada e oferecendo sustentação e projeção sem perder integração com os tecidos”, explica a cirurgiã plástica Dra. Maria Roberta Martins, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

“Sofiderm Subskin conta com tecnologia MCLPE (Multiphase Cross-Linking Purification Enhanced), que proporciona um gel de ácido hialurônico altamente purificado, elástico e estável; por isso, Sofiderm Subskin permite resultados naturais, com mínima reação inflamatória e maior durabilidade”, acrescenta a médica. Segundo a cirurgiã plástica Dra. Maria Roberta, o volumizador corporal estrutural Sofiderm Subskin conta com macropartículas de ácido hialurônico, desenvolvido para grandes áreas, incluindo glúteos, coxas, contorno corporal e hip dips (assimetrias e depressões). “É um produto absorvível e passível de ser dissolvido em caso de necessidade”, explica.

O uso das tecnologias também é indicado. O ultrassom microfocado Ultraformer MPT, por exemplo, é eficaz no tratamento de flacidez corporal. “Essa é uma evolução da tecnologia tradicional do Ultraformer capaz de promover estímulo poderoso de colágeno de forma não invasiva. As ondas de ultrassom atuam profundamente, atingindo as diferentes camadas do tecido cutâneo e aquecendo-as para promover estímulo de colágeno, aumentar a firmeza, reduzir a flacidez e até melhorar o aspecto superficial da pele”, diz a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que acrescenta que a tecnologia também é capaz de diminuir gordura, sendo assim ideal para remodelar e recuperar o contorno. “Uma grande vantagem do equipamento é seu formato de entrega que garante resultados muito melhores sem dor”, destaca a especialista.

Já a tecnologia de radiofrequência microagulhada do Morpheus é ideal para firmar a pele e remodelar o contorno. “O equipamento conta com microagulhas revestidas em ouro que conseguem penetrar em diferentes profundidades na pele, emitindo energia de radiofrequência para aquecer a região tratada, levando à produção de novas fibras de colágeno e ‘reorganização dos tecidos’, o que resulta em maior firmeza”, afirma a Dra. Paola. Para o tratamento da celulite, o dermatologista Dr. Renato Soriani, membro da SBD, indica o Unyque Pro. “Enquanto a associação de crioterapia com radiofrequência do Collagen Pro estimula a produção de colágeno e elastina para melhorar o aspecto superficial da pele, o ultrassom multifocalizado de alta intensidade do Lipo Pro atua em camadas mais profundas para remodelar gordura e reorganizar as áreas de fibrose que conferem à celulite seu aspecto característico. Por fim, a endermologia do Refreeze Pro otimiza a circulação e promove a drenagem linfática de todo o organismo, além de otimizar o metabolismo celular”, explica o médico.

Além do colágeno

Em alguns casos, o estímulo muscular é indicado. Além de exercícios de musculação, existem tecnologias que também podem melhorar a densidade muscular da região, o que ajuda a empinar o bumbum. Uma delas é o T Sculptor Plus Flat, equipamento para promover hipertrofia muscular, anatomicamente desenhada para regiões maiores, como os glúteos, segundo o dermatologista Dr. Abdo Salomão Jr, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. “O tratamento funciona por estímulo da musculatura. São até 50.000 contrações supramáximas a cada tratamento, o que proporciona o desenvolvimento da musculatura e induz a redução da gordura”, diz o médico Dr. Abdo.

Mas quando a ideia é realmente dar volume, o mais indicado é a lipoenxertia, segundo o Dr. Marcelo Rudy. A técnica começa pela lipoaspiração de áreas onde existe gordura localizada, como abdômen, flancos, costas ou coxas. Após um processamento específico, a gordura é purificada e reinjetada estrategicamente nos glúteos para proporcionar maior projeção e melhor definição do contorno corporal, segundo o médico. “Há pelo menos dois benefícios em um único procedimento: primeiro, realizamos a lipoaspiração, que melhora o contorno corporal. Depois, utilizamos essa gordura para aumentar e modelar os glúteos. Ou seja, retiramos gordura de regiões onde ela está em excesso e a utilizamos para valorizar outra área do corpo”, destaca o especialista. “Além do ganho de volume, a redistribuição estratégica da gordura ajuda a criar uma transição mais harmônica entre cintura, quadris e glúteos, produzindo um resultado frequentemente associado ao chamado efeito de ‘silhueta em violão'”, comenta o Dr. Marcelo Rudy.

E, se for necessário melhorar a qualidade superficial da pele, técnicas como Hydrabody podem ajudar. “O Hydrabody é um procedimento corporal de hidrodermoabrasão capaz de proporcionar uma hidratação intensa à pele corporal ao mesmo tempo em que remove impurezas e células mortas da superfície do tecido cutâneo, além de melhorar a circulação sanguínea e a renovação celular da região tratada. Dessa forma, melhora a hidratação e a textura e ajuda a reduzir problemas como foliculite e acne, assim tornando a pele mais suave, uniforme, jovem e luminosa”, destaca o dermatologista Dr. Renato Soriani.

Por isso, a Dra. Heloise reforça que a avaliação médica é fundamental para a indicação precisa do tratamento. “Muitas técnicas podem ser associadas. Mas o estímulo de colágeno, por si só, não promove tanto volume. Se essa for a queixa da paciente, outros tratamentos como a lipoenxertia podem funcionar. Por isso a avaliação de um cirurgião plástico é importante”, finaliza a médica.

FONTES:

*DR. CARLOS MANFRIM: Cirurgião plástico membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica (BAPS). Graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Maringá (UEM) com especialização em cirurgia plástica pelo serviço Dr. Ronaldo Pontes (Niterói) e em Cirurgia Geral e Trauma pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). É criador da técnica de mastopexia secundária HC BRA e da técnica de lipoenxertia glútea KA Method. Autor do livro “O Norte” e professor e palestrante internacional da SAPS Academy, também é CEO da Clínica Dall’Aago & Manfrim, em Maringá, e sócio fundador do Saine Health Complex, o maior hotel cirúrgico exclusivo de cirurgia plástica do Brasil. CRMPR 24525 | RQE 20582 | Instagram @plasticasemmisterio

*DRA. HELOISE MANFRIM: Cirurgiã plástica membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica (BAPS) e da Associação Brasileira de Lipedema (ABL). Graduada em Medicina pela Universidade de Marília (Unimar) com título de especialista em Cirurgia Plástica pela Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é embaixadora da Cirurgia Plástica Funcional. Autora dos livros “O Norte” e “Lipedema: uma abordagem além da superfície”, também é CEO da Clínica Dall’Ago & Manfrim, em Maringá, e fundadora e CEO do CELIP (Centro Especializado em Tratamento de Lipedema). CRMPR 35938 | RQE 20592 | Instagram: @plasticaetal

*DR. MARCELO RUDY: cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) e da Associação Brasileira de Cirurgia Plástica Estética (BAPS). Graduado em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR), tem residência em Cirurgia Geral e Trauma pelo Hospital Universitário Cajuru (PUC/PR) e é especialista em Cirurgia Plástica pelo Hospital Evangélico de Curitiba. Com atuação em Jaraguá, em Santa Catarina, e em Curitiba, no Paraná, atende pacientes de todo o Brasil e exterior, com cirurgias plásticas corporais e faciais. É conferencista e palestrante técnico em eventos do setor. CRM-PR16.729 | CRM-SC 10.358 | RQE-SC 11907 | RQE-PR 10332.Instagram: @dr.marcelorudy

*DR. ABDO SALOMÃO JR: Doutor em Dermatologia pela USP (Universidade de São Paulo). É sócio Efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), Membro da American Academy of Dermatology (AAD), Sociedade Brasileira de laser em Medicina e Cirurgia e do Colégio Ibero Latino Americano de Dermatologia. Dr. Abdo Salomão Jr. ministra aulas nos principais congressos nacionais da especialidade. Além disso, já deu aulas na Austrália, Itália e Coréia do Sul. É uma referência em conhecimento de lasers e tecnologias para fins dermatológicos e estéticos. Diretor da Clínica Dermatológica Abdo Salomão Junior. Instagram: @drabdosalomao

*DRA. PAOLA POMERANTZEFF: Dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD), tem mais de 10 anos de atuação em Dermatologia Clínica. Graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina Santo Amaro, a médica é especialista em Dermatologia pela Associação Médica Brasileira e pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, e participa periodicamente de Congressos, Jornadas e Simpósios nacionais e internacionais. Instagram: @drapaoladermatologista

*DR. RENATO SORIANI: Dermatologista membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica (SBCD). Mestre em Dermatologia pela USP e ex-coordenador do Departamento de Laser e Tecnologias da Sociedade Brasileira de Dermatologia (2017-2021), o médico é CEO da Renascence Dermatologia (Ribeirão Preto/SP) e Key Opinion Leader nacional e mundial de marcas como INMODE, Entera, DEKA e LMG, além de atuar como coordenador e palestrante em congressos nacionais e internacionais. CRMSP 121106 | RQE 29515 | Instagram @renatosoriani.dermato

Harmonização glútea: entenda como o único preenchedor desenvolvido para o corpo melhora contorno do bumbum

Único preenchedor desenvolvido para uso corporal, Sofiderm Subskin é um volumizador corporal estrutural, com macropartículas de ácido hialurônico, desenvolvido para grandes áreas, incluindo glúteos, coxas, contorno corporal e correção de assimetrias e depressões.

A pele e o tecido subcutâneo dos glúteos têm características muito diferentes das encontradas na face. Por isso, embora tenha nomes parecidos, as harmonizações facial e corporal são feitas com produtos diferentes, principalmente no caso dos glúteos.

“Estamos trabalhando com uma área corporal extensa, submetida a forças mecânicas, pressão e movimento, e muitas vezes buscando efeito de volumização e projeção. Por isso, não é adequado simplesmente utilizar um produto desenvolvido para pequenas áreas faciais em grandes volumes corporais. O produto precisa apresentar propriedades reológicas (relativas à viscosidade, elasticidade e rigidez) e estruturais compatíveis com a finalidade proposta, permitindo uma distribuição adequada e oferecendo sustentação e projeção sem perder integração com os tecidos”, explica a cirurgiã plástica Dra. Maria Roberta Martins, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nesse contexto, Sofiderm Subskin se destaca como o único preenchedor injetável projetado exclusivamente para uso corporal, oferecendo segurança, eficácia e respaldo científico. “Ele conta com tecnologia MCLPE (Multiphase Cross-Linking Purification Enhanced), que proporciona um gel de ácido hialurônico altamente purificado, elástico e estável; por isso, Sofiderm Subskin permite resultados naturais, com mínima reação inflamatória e maior durabilidade”, acrescenta a médica.

Segundo a cirurgiã plástica, o volumizador corporal estrutural Sofiderm Subskin conta com macropartículas de ácido hialurônico, desenvolvido para grandes áreas, incluindo glúteos, coxas, contorno corporal e hip dips (assimetrias e depressões). “É um produto absorvível e passível de ser dissolvido em caso de necessidade”, explica.

Como o uso de preenchedores faciais para aplicações corporais pode levar a complicações como migração do produto, degradação acelerada e resultados irregulares, usar produtos desenvolvidos para o tratamento corporal é fundamental. Já os bioestimuladores (como hidroxiapatita de cálcio) apesar de melhorar o aspecto da superfície da pele, não oferecem volumização desejada e necessitam de múltiplas sessões para atingir um resultado satisfatório. “O Sofiderm Subskin, por outro lado, foi desenvolvido para preencher, estruturar e harmonizar as proporções corporais desde a primeira aplicação, garantindo um resultado previsível e seguro”, diz a Dra. Maria Roberta Martins. “O ácido hialurônico é uma alternativa minimamente invasiva e temporária, interessante para pacientes que desejam uma remodelação mais localizada, sem se submeter a uma cirurgia”, destaca. “Estudos recentes com Sofiderm Subskin demonstraram melhora estética mantida ao longo de 18 a 24 meses, com redução progressiva do efeito relacionada à biodegradação do produto”, completa.

A cirurgiã plástica explica que o resultado estético não é determinado apenas pela quantidade de produto, mas pela relação entre volume, distribuição e anatomia. “Excesso de preenchimento pode produzir um resultado artificial, alterar proporções e aumentar a possibilidade de irregularidades e outras complicações. Em uma área extensa, é particularmente importante pensar em proporção e integração do produto aos tecidos, e não simplesmente em volume.