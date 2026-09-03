Feriado de 7 de Setembro - Funcionamento do ParkCity Sumaré

Feriado de 7 de Setembro (Independência do Brasil) – Funcionamento do Shopping ParkCity Sumaré

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O Shopping ParkCity Sumaré vai funcionar em horário especial nesta segunda-feira, 7 de Setembro, Feriado da Independência do Brasil. Confira:

Horário de Funcionamento – Feriado do Dia da Independência do Brasil – 7 de Setembro.

Lojas e Quiosques – 14h às 20h

Alimentação e lazer – 11h às 22h

Savegnago – 8h às 18h

Academia – 10h às 16h

Cobasi – 9h às 20h

Poupatempo – fechado.

Sobre o Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços. O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema do Grupo Cine com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.

Site: www.parkcitysumare.com.br

Facebook: Facebook.com/parkcitysumare

Instagram: @parkcitysumare

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