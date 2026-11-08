Uma força tarefa coordenada pela secretaria de Meio Ambiente saiu às ruas de Americana para retirada de árvores e atendimento este sábado.

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Postagem oficial da força tarefa

Neste sábado (7), a equipe da Secretaria de Meio Ambiente esteve mobilizada em diferentes pontos de Americana, realizando o corte e a remoção de árvores danificadas, galhos caídos e materiais espalhados pelas vias após a tempestade.

Com dedicação e compromisso, os profissionais trabalharam ao longo do dia para desobstruir ruas, limpar os espaços públicos e contribuir para a segurança de motoristas, pedestres e moradores.

É um trabalho que exige atenção, esforço e união, especialmente em momentos como este, em que a cidade precisa de cuidado e agilidade para voltar à normalidade.

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