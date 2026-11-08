Atletas e familiares da equipe sub17 de basquete de Americana reclamam de agressão ao final da partida em Casa Branca neste sábado. Os jogadores são menores de idade e a briga teve a presença de adultos.

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Partida basquete terminou em briga e agressão envolvendo técnicos e jogadores menores de idade- segundo relatos feitos à reportagem. A partida aconteceu no sábado, dia 7/11 às 15:30h no Ginásio de Esportes Municipal de Casa Branca. Jogo pra classificar os finalistas do torneio ARB.

Final da partida sub17 e agressões após comemorações

O jogo foi muito acirrado, com os dois times se enfrentando para ter a vaga para disputar a final. No último tempo o time de Americana conseguiu reagir e virar o placar. Quando os árbitros apitaram o final do jogo os atletas de Americana reclamaram que foram surpreendidos pelos ataques de fúria e agressões partindo do técnico e sub técnico de Casa Branca, que não aceitaram a derrota.

Relato de pessoa presente no evento

Foi um momento assustador e de muito pânico, já que o técnico partiu pra cima dos atletas que comemoravam a vitória. A torcida da casa também se inflamou e começou a pancadaria.

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