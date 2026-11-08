Novorizontino garantiu acesso inédito à Série A do Campeonato Brasileiro ao vencer o Fortaleza por 2 a 1, de virada, neste sábado (7), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

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Enquanto o Novorizontino alcança o topo, o Rio Branco de Americana e o União Barbarense vivem com problemas extra campo travando qualquer sonho de acesso mesmo no futebol paulista. O Rio Branco vive a novela de ‘abraçar’ o Sertãozinho para disputar a Série A2 do Paulista e o UAB tem o ‘drama’ do estádio que iria ser leiloado para a área virar condomínio de apartamentos.

O resultado pela 37ª e penúltima rodada da Série B levou a equipe paulista aos 70 pontos e assegurou uma das duas vagas diretas na primeira divisão de 2027, com uma partida ainda por disputar.

SUCESSO DO INTERIOR O Novorizontino é o terceiro time do interior do Estado a chegar a série A nesta década. O RedBull Bragantino se tornou clube empresa e segue firme na 1a divisão do futebol nacional. O Mirassol disputou a Libertadores este ano e passou da 1a fase. Luta com boas chances contra o rebaixamento este ano.

Novorizontino receita de sucesso

O clube, refundado em 2010, vai disputar a elite nacional pela primeira vez em seus 16 anos de existência. A equipe comandada por Enderson Moreira ainda pode conquistar o título da segunda divisão nesta rodada, dependendo do resultado entre Juventude e Cuiabá.

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