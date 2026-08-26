A Guarda Municipal de Americana (GAMA) adquiriu um novo barco para integrar a frota do Grupo de Proteção Ambiental (GPA) e reforçar o Patrulhamento Náutico, modalidade especializada que atua principalmente na Represa Salto Grande e em outras áreas de difícil acesso do município. A embarcação foi apresentada ao prefeito Chico Sardelli, nesta terça-feira (25), na sede da corporação.

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Batizado de GAMA-GPA 02, o equipamento foi viabilizado com recursos na ordem de R$ 108.429,90, por meio de emenda impositiva da vereadora Roberta Lima. Fabricado em alumínio, o barco tem seis metros de comprimento, motor de 50 HP, casco reforçado e capacidade para seis ocupantes. O equipamento também conta com cockpit com console, comando à distância, carretinha para transporte e identidade visual da Guarda Municipal.

“A Guarda Municipal de Americana, através do Grupo de Proteção Ambiental, utiliza embarcações para o patrulhamento e a fiscalização de rios e represas, como a Represa do Salto Grande, com agentes capacitados por cursos de formação ministrados pela Marinha do Brasil. Agradeço à vereadora Roberta Lima pela destinação da emenda impositiva que permitiu esse importante reforço para o trabalho da Guarda”, destacou o prefeito Chico.

“Com a chegada da nova embarcação, a GAMA passará a contar com duas unidades destinadas ao patrulhamento aquático, ampliando a capacidade de atendimento das equipes nas ações de preservação ambiental, monitoramento, fiscalização, educação ambiental, apoio a operações de salvamento, pesquisas e eventos socioambientais”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Projetada para navegação em rios, lagos e lagoas, a embarcação oferece resistência a impactos e mais segurança, conforto e agilidade às equipes durante o patrulhamento. O casco de alumínio proporciona maior durabilidade e baixa necessidade de manutenção, enquanto o sistema de comando permite maior precisão nas manobras.

Fala Marco da Gama

“O novo equipamento representa mais um investimento na modernização da corporação e no fortalecimento das ações de proteção ambiental, ampliando a capacidade operacional do Grupo de Proteção Ambiental em benefício da população de Americana”, reforçou o comandante da corporação, Marco Aurélio da Silva.

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