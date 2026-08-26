A Havan informa que é falsa a notícia que circula nas redes sociais sobre um suposto atentado contra o empresário Luciano Hang. O dono da varejista não sofreu nenhum ataque e passa bem.

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A publicação usa imagens manipuladas do empresário para dar aparência de veracidade ao conteúdo e associá-lo, de forma indevida, a uma plataforma de investimentos financeiros, que promete rendimentos fora da realidade do mercado.

Golpes com nome da Havan

Esse tipo de golpe faz parte de um problema mais amplo. Nos últimos anos, cresceram os casos de anúncios falsos que usam a imagem de Luciano Hang, manipuladas por Inteligência Artificial, para vender produtos e aplicar golpes contra consumidores. A empresa monitora e denuncia esses conteúdos com frequência, mas o volume de novas fraudes torna o combate uma tarefa constante.

A Havan reforça que esse tipo de conteúdo tem o objetivo enganar o público com promessas irreais de lucro. A empresa não recomenda, não participa e não mantém qualquer relação com plataformas de investimento financeiro.

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