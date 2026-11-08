O cantor Gustavo Mioto se pronunciou após o temporal que atingiu Santa Bárbara d’Oeste neste sábado (7) e provocou o cancelamento de seu show na Feira das Nações.

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Mioto classificou como “assustadores” os vídeos dos estragos e informou que palco e camarins foram comprometidos.

Gustavo Mioto- vídeo sobre tempestade e show cancelado

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O sertanejo prestou solidariedade aos moradores e afirmou que, até aquele momento, não havia informações de feridos entre os integrantes de sua equipe.

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