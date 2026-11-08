As sessões Pontos MIS exibidas em novembro integram a 11ª Mostra de Cinema Chinês, que nesta edição reúne histórias sobre deslocamento, memória e transformação como experiências universais. A primeira sessão no Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Americana será na segunda-feira (9), às 19h30, com a exibição de “Jantar para Seis”.

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A mostra é uma das principais expressões do intercâmbio cultural entre China e Brasil, promovida pelo Instituto Confúcio na Universidade Estadual Paulista (Unesp).

“A curadoria do Programa Pontos MIS, responsável pelas sessões de mesmo nome, agora presenteia Americana com obras contemporâneas do cinema chinês, em uma verdadeira experiência de troca e enriquecimento cultural”, detalhou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

“Jantar para Seis” (2017), de Yaun Li, é ambientado em Yunnan, em 1992. A obra acompanha duas famílias monoparentais que se encontram semanalmente para jantar e revela como, ao longo de mais de uma década, as relações entre pais e filhos se desenvolvem em meio às mudanças sociais e econômicas vividas pela China.

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Ao longo do mês, o público americanense poderá ver, ainda, “A Estrada das Lichias”, “Peso de Sonhar” e “Qingtong e Kuihua”, sempre às segundas-feiras, às 19h30, no MAC.

O Programa Pontos MIS é realizado em Americana por meio de parceria entre a Prefeitura, via Secretaria de Cultura e Turismo, e o Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo.

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