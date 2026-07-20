Prefeitura de Hortolândia garante segurança viária inclusive nas avenidas projetadas da cidade

Os novos bairros e empreendimentos de Hortolândia também recebem atenção da Prefeitura para garantir a segurança viária e evitar sinistros de trânsito. Nesta quinta-feira (16/07), o reforço e a pintura da sinalização de solo foi concluída na avenida Marcos Matiussi Curso de Souza, no cruzamento com a rua Rio Paranapanema, no Jardim Bela Ville. O local possui avenidas novas e planejadas. Esta é mais uma etapa do trabalho da Administração Municipal que é realizado em todas as regiões da cidade, seguindo um cronograma de acordo com a necessidade da área.

SEGURANÇA VIÁRIA

A segurança viária é intensificada com uma série de ações, que vão de atividades educativas, como o “Maio Amarelo”, por exemplo, além de outras atividades em unidades de ensino, reforço na sinalização de solo, até a implantação de radares controladores de velocidade, principal medida adotada pela Administração Municipal em 2019 para a redução de mortes no trânsito da cidade. A Prefeitura também investe na malha cicloviária que hoje está em 60 km de ciclovias interligadas.

TRABALHO REFORÇADO DESDE O INÍCIO DO ANO

Neste ano, equipes da Administração Municipal também realizaram o mutirão de reforço e sinalização de solo em outros pontos da cidade.