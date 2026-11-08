A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou duas emendas impositivas ao projeto de lei nº 106/2026, que trata do orçamento municipal para 2027, destinando recursos para a ampliação de atendimentos psiquiátricos na rede pública de saúde.

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A primeira emenda destina R$ 123.263,15 para a ampliação de 360 horas de atendimento médico em psiquiatria no CAPS Adulto Arte e Vida e 360 horas no CAPS Infantil Larissa de Almeida, mediante aditamento do contrato vigente de prestação de serviços médico sem psiquiatria.

Outra emenda destina R$ 123.263,15 para contratação de consultas médicas especializadas em psiquiatria adulto e infantojuvenil para usuários do SUS residentes em Americana inseridos na fila regulada da especialidade, com estimativa de 1.450 consultas.

Fala Juliana

“O crescimento de demandas relacionadas à saúde mental na infância e na adolescência é um fato evidente e alarmante. Diante dessa realidade, destinamos nossa emenda ao custeio para a contratação de consultas médicas especializadas em psiquiatria voltada para adultos, criança e adolescentes inseridos na fila regulada da especialidade, com estimativa de 1.450 consultas. O objetivo dessas consultas psiquiátricas é garantir recursos para que a secretaria de Saúde possa contratar profissionais, credenciar serviços e ampliar a oferta de atendimento especializado”, comentou.

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