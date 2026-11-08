Lions bem- O Campeonato de Futebol Amador Feminino de Americana começou nesta quinta-feira (5), com duas partidas disputadas no gramado do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

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A competição é organizada pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes.

Na rodada de abertura, Lions e Faixa Preta conquistaram as primeiras vitórias na competição. No primeiro confronto da noite, o Lions venceu o Meninas de Quarta por 4 a 0. Na sequência, o Faixa Preta superou o Fúria por 3 a 1.

“É muito importante fortalecer o futebol feminino em Americana, oferecendo espaço para que as mulheres possam praticar a modalidade, competir e mostrar seu talento. Começar o campeonato com duas partidas e bons resultados mostra a importância de mantermos essas competições no calendário esportivo da cidade. Esperamos que as próximas rodadas sejam marcadas por grandes jogos e pela participação das equipes e de toda a comunidade”, ressaltou o secretário de Esportes, Guilherme Vital.

O torneio segue na próxima quinta-feira (12), com os jogos da segunda rodada, novamente no Centro Cívico. Às 19h30, o Lions enfrenta o Fúria, enquanto o Faixa Preta encara o Meninas de Quarta.

A tabela de jogos e a classificação podem ser acompanhadas pelo site Campeonato Americana 2026 – iFut e pelo aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de aplicativos. Para consultar as informações, basta pesquisar por “Campeonato Gigantão Feminino 2026”.

Confira os resultados:

05/11 (quinta-feira)

Centro Cívico

Lions 4 x 0 Meninas de Quarta

Faixa Preta 3 x 1 Fúria

Próxima rodada:

12/11 (quinta-feira)

Centro Cívico

19h30 – Lions x Fúria

19h30 – Faixa Preta x Meninas de Quarta

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