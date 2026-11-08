Novo fracasso? A Tesla vai reduzir gradualmente a produção do Cybertruck. A picape chamou muita atenção durante seu período de mercado mas nunca chegou a atingir as projeções de vendas divulgadas pela companhia e enfrentou uma série de recalls.

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A produção na fábrica no Texas passará por cortes constantes em meados do próximo ano para dar espaço ao aumento da produção do Cybercab, afirmou o presidente-executivo Elon Musk em uma postagem no X nesta sexta-feira, sem dar mais detalhes.

Lançado em novembro de 2023, o modelo passou por mais de 10 recalls para resolver problemas de falhas em limpadores de para-brisas até problemas de peças da carroceria que poderiam se soltar enquanto o carro estava em movimento.

Cybertruck vende abaixo do esperado

Inicialmente, Musk havia previsto vendas anuais de 250 mil unidades do veículo. Contudo, as vendas ficaram bem abaixo da estimativa. De acordo com a Kelley Blue Book, uma plataforma de dados automotivos, em 2024, foram vendidos apenas 38.965 unidades nos Estados Unidos.

No ano passado, o número foi ainda menor: apenas 20.237 carros, em uma queda de 48% na comparação com o período anterior.

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