Vasco volta a marcar sobre o Palmeiras e vai levando a semifinal da Copa do Brasil pros penaltis. O time carioca abriu o placar no primeiro tempo e ia levando a partida da semifinal da Copa do Brasil para os pênaltis contra o Palmeiras. O jogo da ida em São Paulo foi 1 a 0 pros paulistas no último domingo.
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Quem passar pega o Grêmio, que ontem passou pelo Atlético Mineiro em Minas Gerais e garantiu a vaga.
Gols do Vasco e empate Verde
O gol vascaíno saiu aos 15′. Jogada pela esquerda, Thiago Mendes lançou para Cuiabano, que cruzou para Colídio abrir o placar. O empate do Palmeiras saiu aos 10′ do segundo temoi, com o lateral Piquerez. Ele chutou sem chances para o goleiro e voltou a colocar o Verdão na frente.
Pumita voltou a deixar o time carioca na frente em lance de cobrança de falta. O artilheiro do Vasco na temporada deixou o dele.
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