A vereadora Roberta Lima (PRD) participou na terça-feira (3), de uma reunião na Casa do Advogado de Americana para discutir melhores condições para protetoras independentes de animais, especialmente com alimentação digna aos animais sob os seus cuidados.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Participaram do encontro o presidente da 48ª Subseção da OAB Americana, Fabiano de Camargo Neves; a presidente da Comissão dos Direitos dos Animais da OAB Americana, Nathália Canhan; e as advogadas ligadas à causa animal Rose Neves e Bianca Perez

A parlamentar destacou a importância de ações conjuntas com organizações para a proteção dos animais.

Fala Roberta Lima

“Os protetores independentes desempenham um papel fundamental na proteção animal, muitas vezes com recursos próprios. Precisamos fortalecer parcerias e buscar políticas públicas que garantam melhores condições de cuidado e alimentação digna aos animais sob sua responsabilidade”, destacou Roberta.

Leia + sobre política regional