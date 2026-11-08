Uma adolescente de 14 anos ficou gravemente ferida após ser atingida por uma árvore no Parque dos Ipês, em Santa Bárbara d’Oeste, durante o temporal de sábado (7).
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A jovem estava com familiares, que deixavam o parque quando foram surpreendidos pelo vendaval. Durante a tentativa de escapar da tempestade, uma árvore caiu sobre ela.
A adolescente sofreu um ferimento na cabeça e uma fratura no pé.
Ela está em estado grave e foi transferida para o Hospital Estadual de Sumaré.
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