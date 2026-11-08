Sem energia elétrica, situação provocada pela chuva e pelos fortes ventos que atingiram Santa Bárbara d’Oeste neste sábado (7), as EMEIs Profª Áurea Chan Bataglia, no bairro Cidade Nova, e Vereador Prof. Nelson Sartori, no 31 de Março, e a Emefei Prof. Augusto Scomparin, no Jardim Mariana, não terão aula nesta segunda-feira (9).

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As atividades serão retomadas após a situação ser normalizada. As demais unidades da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste funcionarão normalmente nesta segunda. Foram feitas as intervenções necessárias, como retirada de galhos nas proximidades, e as escolas já estão preparadas para receber os alunos.

As condições dos prédios foram verificadas pelos respectivos diretores neste domingo. A partir desta segunda, serão intensificadas as ações de limpeza para garantir o conforto dos estudantes. Equipes de roçagem e poda também estarão nas unidades para realizar os serviços que, eventualmente, forem necessários.

Equipes de diferentes setores da Administração Municipal atuam desde sábado em atendimento às ocorrências provocadas pelo vendaval, em diversos pontos da cidade.

Sem energia? Reclame

Em caso de emergência, a população pode acionar:

– Defesa Civil: 199

– Guarda Civil Municipal: 153 ou (19) 3458-1388

– Corpo de Bombeiros: 193\

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